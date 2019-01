service vom 21. Januar 2019

Wenn die Technik streikt, gibt's keine Entschädigung! Airlines müssen nicht für Verspätungen zahlen, wenn am Flughafen die Computersysteme ausfallen. Damit hat der Bundesgerichtshof die Klagen von Passagieren abgewiesen, die Ausgleichszahlungen für stundenlange Verspätung gefordert hatten. Wegen einer Technik-Panne bei der Abfertigung in New York hatten sie ihren Anschlussflug verpasst. Ein Ausfall der Elektronik sei aber ein außergewöhnlicher Umstand, sagt der BGH. Dafür sind die Airlines nicht verantwortlich und deshalb müssen sie auch nicht zahlen.



Bundesgerichtshof, Az: X ZR 15/18 und X ZR 85/18 – die Entscheidung liegt noch nicht gedruckt vor.