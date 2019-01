service vom 23. Januar 2017

Ob ein Flug mit einer bestimmten Kreditkarte bezahlt wird, darf den Preis nicht beeinflussen, so der Bundesgerichtshof (BGH-Urteil vom 29.09.2016, Az. I ZR 160/15) in seinem Urteil, das jetzt veröffentlicht wurde. Geklagt hatten die Verbraucherzentralen gegen ein Online-Reiseportal. Wer hier nach Flügen suchte, bekam Preise angeboten, die man ausschließlich mit einer bestimmten Kreditkarte bekam – bei jeder anderen Zahlungsart fiel eine Servicegebühr an. Ein Preisvergleich ist damit nicht möglich – und das verstößt gegen EU-Recht – so die Richter.