service vom 26. Juni 2017

Die Verbraucherzentrale Bremen hat bei einem Marktcheck zu viel Koffein und vor allem zu viel Zucker entdeckt. Bei den getesteten Produkten waren in sieben Getränkedosen pro 100 ml mindestens zehn Gramm Zucker zugesetzt. Spitzenreiter ist „Lupina ginger honey lemon“ – mit einem Zuckergehalt von 42,6 Gramm hat man hier mit nur einem Drink sein Tageslimit schon erreicht. Wichtig also: vor dem Kauf genau durchlesen, was in der Zutatenliste steht. Und sich nicht von stylischen Namen blenden lassen.