service vom 26. März 2018

Ab April gibt es für Streaming-Dienste in den EU-Staaten keine Ländersperre mehr. Abonnenten können Musik oder Serien dann auch auf Reisen abrufen. Dafür müssen Anbieter wie Spotify, Netflix oder Amazon allerdings den Hauptwohnort des Nutzers überprüfen. So soll verhindert werden, dass Verbraucher in einem EU-Land billig ein Abo kaufen, um dann in einem anderen Land die Filme zu sehen. Bei Mediatheken und Livestreams von Sportevents hat man im Ausland allerdings auch weiterhin nur Zugriff auf ausgewählte Sendungen.



EU-Verordnung zur grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt

