service vom 28. Januar 2019

"Der Gerichtshof hat die Gültigkeit des Rechtsrahmens für die Energiekennzeichnung anerkannt, hielt aber die Prüfmethode zur Messung der Leistung von Staubsaugern für unzureichend. Die Kommission ist der Auffassung, dass das Urteil des Gerichts in Verbindung mit dem früheren Urteil des Gerichtshofs in dieser Rechtssache keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für ein Berufungsverfahren bietet. Sie prüft derzeit, wie die durch die Aufhebung der Verordnung entstandene Lücke am besten geschlossen werden kann, wobei sie der laufenden Überprüfung der Ökodesign- und Kennzeichnungsanforderungen für Staubsauger Rechnung trägt. Die Kommissionsdienststellen stehen in Kontakt mit der Industrie.



Die bestehenden Ökodesign-Regeln enthalten Überprüfungsklauseln, nach denen die Kommission die Vorschriften fünf Jahre nach Inkrafttreten überprüfen muss. Bei dieser Überprüfung werden insbesondere die in den Anhängen festgelegten Prüftoleranzen bewertet. Bei der Überprüfung der Energiekennzeichnung muss auch die Neuskalierung der Kennzeichnung gemäß der neuen Rahmenverordnung zur Energiekennzeichnung 2017/1369 berücksichtigt werden. Diese Überprüfung läuft derzeit und soll im Frühjahr 2019 abgeschlossen werden.



Die bestehenden Energielabels und Ökodesign-Anforderungen haben bereits zu erheblichen Einsparungen beim Energie- und Ressourcenverbrauch geführt. Diese Maßnahmen haben die technologische Entwicklung und Innovation der Hersteller vorangetrieben und die Verbraucher (direkt und indirekt) ermutigt, energieeffizientere Produkte zu kaufen.



Um einige Beispiele für die Einsparungen zu nennen, die die Europäer durch Ökodesign und Energiekennzeichnung bereits erzielen, schätzen wir folgendes



Diese Einsparungen werden bis 2020 im Durchschnitt fast 500 € pro Jahr und Haushalt betragen.

Im Hinblick auf den Energieverbrauch gehen wir davon aus, dass die bestehenden Maßnahmen bis zum Jahr 2020 die Primärenergieeinsparungen in Höhe des jährlichen Primärenergieverbrauchs in Italien ermöglichen werden!

Im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen schätzen wir, dass unsere Maßnahmen eine Reduzierung um ein Viertel des EU-Treibhausgasreduktionsziels bis 2020 bewirken werden.

Für Hersteller und Einzelhändler schätzen wir, dass die Änderungen jährlich 55 Milliarden Euro mehr Umsatz für Industrie, Groß- und Einzelhandel bringen werden.

Die Energiekennzeichnung ermöglicht es den Verbrauchern, die energieeffizientesten Produkte auf dem Markt zu identifizieren, wenn sie nach neuen Geräten suchen.

Energieetiketten werden von 85 % der europäischen Verbraucher anerkannt und sind für viele Konsumgüter wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Staubsauger, Kühlschränke, Heizkessel, Öfen, Lampen und Fernseher erhältlich."