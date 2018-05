service vom 31. Juli 2017

„Nach demTest haben wir uns direkt dazu entschieden unser Fahrradschloss B’TWIN Kettenschloss 700 aus dem Verkauf zu nehmen. Natürlich bieten wir unseren Preis-Leistungssieger, das Bügelschloss B’TWIN 920 Bügelschloss, welches das Urteil «gut» bekam, weiterhin unseren sportbegeisterten Kunden an. Wir haben uns zu dieser schnellen Maßnahme entschieden, da wir unseren Kunden bei jedem unserer Produkte die beste Qualität zu den bestmöglichen Konditionen anzubieten möchten. Schließlich soll jeder, der Spaß am Sport hat, von unserem umfangreichen Angebot profitieren. Daher fließen in unsere Produktentwicklung auch die Ideen und Bewertungen unserer Kunden mit ein, z. B. werden Produkte mit schlechten Kundenmeinungen aus dem Sortiment genommen. Und auch bei schlechtem Feedback scheuen wir uns nicht davor unsere Produkte zu überdenken und natürlich auch weiterhin zu optimieren. Unsere sportlichen Eigenmarken entwickeln mit mehr als 150 Produktdesignern und 530 Ingenieuren funktionales Sportequipment, das den Spaß am Sport für Anfänger wie für passionierte Sportler fördert. Ihre Ideen und Ihre Erfahrungen lassen sportliche Träume wahr werden. Wir danken Ihnen für Ihren Test und freuen uns, unsere Produkte auch weiterhin optimieren zu können. Denn nur so können wir unser Ziel erreichen und Sportler begeistern.“