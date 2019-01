service vom 6. Februar 2017

Für Umweltzonen in Frankreich gilt ein zeitlich befristetes Fahrverbot, das nachts von 20 – 7 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ausgesetzt ist. In dieser Zeit können auch Fahrzeuge, für die keine Vignette ausgestellt wird, in der Umweltzone fahren. Mehr Informationen zu den Umweltzonen finden Sie bei france.fr.