service vom 7. Januar 2019

Verbraucher können Ökostrom jetzt auch aus ihrer direkten Umgebung beziehen. Denn seit Januar gibt es beim Umweltbundesamt das neue Regionalnachweisregister. Damit können Energieversorger anzeigen, dass ihr Strom mit Windkraft- oder Photovoltaikanlagen in der Region erzeugt wird. So soll sichergestellt werden, dass eine Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien auch nur einmal als regional verkauft wird. Das soll Verbraucher vor Doppelvermarktung und falschen Werbeversprechen schützen. Fragen Sie also Ihren Energieversorger, ob er Regionalstrom liefern kann.