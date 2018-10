service vom 19. Juni 2017

Insgesamt 35 Tonnen dieses Trendspielzeugs hat der Zoll am Frankfurter Flughafen in den letzten Wochen beschlagnahmt. Die sichergestellten Fidget Hand-Spinner kommen aus China und haben erhebliche Sicherheitsmängel. So lassen sich zum Beispiel aus manchen Kreiseln die LED-Lichter ganz leicht herauslösen. Damit besteht die Gefahr, dass kleinere Kinder sie verschlucken könnten. Außerdem fehlen bei diesen Chargen Modellnummern und Gebrauchsanweisungen und es ist nicht klar, wer die Kreisel hergestellt hat.