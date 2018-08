Mängel bei Ferienwohnungen

Was also tun? Setzen Sie den Vermieter zuallererst in Kenntnis, melden Sie also die Mängel und setzen Sie eine Frist zu deren Beseitigung - nach Möglichkeit schriftlich. Bezeugen kann das beispielsweise derjenige, der die Schlüssel überreicht hat oder sich um die Ferienwohnung kümmert, falls der Eigentümer nicht vor Ort ist.