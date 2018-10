Teuer oder billig: Bier

In den Gärtanks wandelt die Hefe den Malzzucker in Kohlensäure und Alkohol um. Welcher Biertyp am Ende entsteht: darüber entscheidet die eingesetzte Hefesorte: „Man unterscheidet im Hefebereich zwischen obergäriger und untergäriger Hefe. Pils und Helles sind untergärige Biere. Das bedeutet, die Hefe setzt sich am Ende der Gärung unten ab. Im Gegensatz zum Weizenbier, Kölsch und Alt, das sind obergärige Biere, da setzt sich die Hefe am Ende oben im Tank ab.“