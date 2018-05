WISO-Tipp: Mieterselbstauskunft

In sehr wenigen Fällen gab es bereits Prozesse, in denen Wohnungssuchende geklagt haben, die sich diskriminiert gefühlt haben. In einem Fall entgegnete eine Hausmeisterin bei der Wohnungsbesichtigung einem dunkelhäutigen Paar, die Wohnung werde nicht an „Neger“ vermietet. In einem langwierigen Prozess wurde schließlich die Hausverwaltung zur Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld verurteilt (vgl. OLG Köln, 19.01.2010, 24 U 51/09).