WISO-Tipp: Mietwagen für den Urlaub buchen

Warndreieck, Verbandskasten und Warnwesten. Das ist das Sicherheitspaket, das wir in Deutschland im Auto haben sollten. Gemäß dem Motto „andere Länder, andere Sitten“, brauchen unsere französischen Nachbarn einen Alkoholschnelltest an Bord. In Spanien sind zwei Warndreiecke Pflicht, in Griechenland ein Feuerlöscher, in Kroatien ein Ersatzlampenset und in Mazedonien ein Abschleppseil. Solche Regeln gelten in der Regel für Autos, die im jeweiligen Land angemeldet sind – also auch für Mietwagen!



Weitere landesspezifische Infos zu Ihrem Urlaubsland finden Sie u.a. auf der Webseite des Auswärtigen Amts unter dem Reiter „Reise und Sicher“: Link