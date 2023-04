Es findet gerade eine Umstellung von 75% auf 30% statt – aus dem einfachen Grund, dass eine Knappheit an rPET herrscht. Es handelt sich also hier bei uns um eine temporäre Lösung, unser Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder auf einen rPET-Anteil von 75% zurückzukehren, den wir langfristig für einen realistischen Wert halten.



Die Flasche, die Sie in Ihrem Test gekauft haben, besteht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus 75% rPET. Das können wir aber gerne auch noch einmal überprüfen, wenn Sie mir die Losnummer auf der Flasche nennen.



Mineralwasser ist ein Produkt aus der Natur und daher liegt der Fokus von Gerolsteiner seit jeher im Umwelt- und Naturschutz. Bereits seit 1992 ist ein systematisches Umweltmanagement bei uns verankert und wird stetig im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsengagements ausgebaut.



Wir verfolgen eine ganzheitliche Klimastrategie, in deren Fokus das langfristige Ziel steht, Emissionen kontinuierlich zu verringern. Bis 2030 wollen wir klimarelevante Emissionen am eigenen Standort in der Vulkaneifel (Scope 1 und 2) verglichen mit 2016 um 59 Prozent reduzieren und auch entlang der Lieferkette (Scope 3) arbeiten wir eng mit unseren Lieferanten zusammen, um die Emissionen zu senken. Damit bekennen wir uns zum 1,5-Grad-Ziel der internationalen Klimapolitik. Unsere eigenen Emissionen konnten wir im Vergleich zu 2016 bereits nahezu halbieren (2021 um 47 % im Vergleich zu 2016).



Nachhaltig sind wir auch im Umgang mit unseren Quellen: Wir entnehmen unter 10 Prozent des sich jährlich neubildenden Tiefenwassers – das ist gerade einmal die Hälfte dessen, was wir gemäß dem uns erteilten Wasserrechts entnehmen dürften. Gesunde Wälder sorgen auch für sauberes Grundwasser. Deshalb engagiert Gerolsteiner sich seit 2013 in Kooperation mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz für den Aufbau klimastabiler Wälder in der Eifel. Im Rahmen dieser Kooperation wurden bereits über 165.000 Bäume gepflanzt. Außerdem haben wir eine Kooperation mit regionalen Landwirten zur gewässerschonenden Bewirtschaftung in unserem Mineralwasserbildungsgebiet.



Wir bieten unser Mineralwasser in Glas-Mehrweg-, PET-Mehrweg- und PET-Einweg-Flaschen an, um die vielfältigen Verbraucherwünsche zu bedienen. Durch das sehr gute Pfandsystem in Deutschland werden fast alle Getränkeflaschen über das Rücknahmesystem gesammelt und wieder befüllt bzw. recycelt, so dass sie nicht in der Umwelt landen. Um unsere Verpackungen so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten, arbeiten wir kontinuierlich an Gewichtseinsparungen, der Erhöhung der Umlaufzahlen der Mehrwegflaschen und an einem möglichst hohen Recyclinganteil. In diesem Zusammenhang machen wir uns für geschlossene Flaschenkreisläufe stark. Das Bottle-to-Bottle-Recycling geschieht aktuell nicht ausreichend, weil lebensmitteltaugliches PET-Rezyklat zu ca. 2/3 in anderen Industrien (z.B. Folien-, Textil- und Automobilindustrie) genutzt wird und somit für immer aus dem Flaschenkreislauf genommen wird. Wir setzen uns dafür ein, dass das besonders hochwertige PET aus Einwegflaschen nicht in andere Branchen abwandert, sondern auch weiterhin für die Getränkeabfüllung zur Verfügung steht.



Auch bei der Auswahl unserer Lieferanten und Dienstleister achten wir auf Nachhaltigkeit und setzen stark auf regionale Kontakte, um unsere Region zu unterstützen und Wege so kurz wie möglich zu halten: Im Jahr 2020 lagen zwei Drittel unserer Lieferanten im Umkreis von 250 km.



Gerolsteiner Mineralwasser zeichnet sich durch eine besonders hohe Mineralisierung aus. Sein Weg durch die Gesteinsschichten in der Vulkaneifel hat zur Folge, dass es bis zu 8 mal mehr Mineralstoffe enthält als die meisten Leitungswasser – insbesondere Magnesium und Calcium. Um die natürliche Reinheit unseres Wassers entlang der gesamten Prozesskette erhalten zu können, legen wir größten Wert auf eine Qualitätssicherung, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Wir befinden uns in einem ständigen Prozess, unser Qualitätsmanagement weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Bei der Abfüllung von natürlichem Mineralwasser sind nur wenige Behandlungsverfahren erlaubt. Mit eigens entwickelten Prüf- und Analyseverfahren können wir gewährleisten, dass unser Produkt in seiner ursprünglichen Reinheit bei unseren Kunden ankommt. Um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, arbeiten wir in unserem Qualitätsmanagement mit renommierten unabhängigen Partnern und Instituten zusammen.