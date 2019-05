Verbraucher | WISO - Hörfassung: Mit dem WISO-Truck und 500 PS durch Europa

Zwei Fernfahrer und Marcus Niehaves sind mit den WISO-Trucks unterwegs: Nach Spanien und auf den Balkan. Was muss ein Trucker alles können und was bringt die EU dem Warenverkehr? Was hat die EU-Osterweiterung gebracht?