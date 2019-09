Mobbing am Arbeitsplatz

Was viele mit der Pubertät und der Schulzeit in Verbindung bringen, ist keinesfalls ein reines Jugendphänomen. Auch immer mehr Erwachsene leiden unter Mobbing – gerade am Arbeitsplatz. Aktuellen Schätzungen des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zufolge, leiden etwa 1,6 Millionen Menschen darunter an ihrem Arbeitsplatz feindselig behandelt, gedemütigt und ausgegrenzt zu werden.