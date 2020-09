Den Nutri-Score gibt es schon lange in Frankreich und der Schweiz. Experten und Verbraucherschützer werben bereits seit Jahren für diese Lösung. Der Nutri-Score bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine ein und gibt dann einen einzigen Wert an - auf einer fünfstufigen Skala von dunkelgrün bis rot.