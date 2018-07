Den Nahverkehr stärker auf die Bedürfnisse der Menschen zuschneiden, das sehen auch Verkehrsforscher als zentrales Erfolgskriterium für das Angebot auf Abruf. „Die Flexibilisierung ist notwendig“, erklärt Martin Lanzendorf, Professor für Mobilitätsforschung an der Goethe Universität in Frankfurt am Main gegenüber WISO. “Es gibt ja keinen Grund, dass in den Randzeiten große Busse durch die Gegend fahren.“ Der klassische ÖPNV sei zu lückenhaft, so Lanzendorf, weil er nur zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten fahre. „Eine Lücke, die durch flexible Angebote gelöst werden könnte.“