Sie kaufen im Internet E-Books, Musikdateien oder Filme? Haben Sie schon einmal die AGBs des jeweiligen Anbieters gelesen? Viele Online-Anbieter schreiben in ihren AGBs, dass Sie Ihnen lediglich die Nutzungsrechte an diesen Werken zur Verfügung stellen – und dass Sie als Kunde diese Nutzungsrechte weder verkaufen noch vererben können. Dabei handelt es sich in der Regel um Dateien, die Sie innerhalb eines Benutzerkontos verwenden. Gemäß dieser AGBs gehören diese Bücher, Filme und Songs, für die Sie gegebenenfalls viel Geld ausgegeben haben, also nicht zu Ihrem digitalen Nachlass.



Doch was passiert in der Praxis mit den Dateien? Schließlich gehen sie mit dem Tod des ursprünglichen Benutzers ja nicht automatisch verloren und Erben könnten mithilfe des Passworts immer noch Zugang zu dem entsprechenden Benutzerkonto und damit zu den Dateien erlangen. Erben könnten so die E-Books weiter lesen und die Musik weiter hören.



Aber Achtung: Sobald der Online-Anbieter, bei dem die Nutzungsrechte erworben wurden, vom Tod des ursprünglichen Kunden erfährt, kann er das Benutzerkonto und damit die Dateien löschen.



Juristen und Verbraucherschützer bedauern diese Situation. Da sich der Gesetzgeber noch kaum zum digitalen Nachlass geäußert hat, ist die Rechtslage hierzu aber noch unklar.