„[…] Der Lieferant der TiP Butterkekse ist Mitglied beim BDSI (Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie) und hat vor einigen Jahren die Toolbox zur Reduzierung von Acrylamid mitentwickelt. Im direkten Kontakt mit dem BDSI und deren Mitgliedern wird stetig an Möglichkeiten zur weiteren Reduktion von Acrylamid gearbeitet. Wir fordern von unserem Lieferanten ein regelmäßiges Update hinsichtlich der getroffenen Minimierungsmaßnahmen ein.



So konnte in der Vergangenheit bereits durch den Austausch eines Backmittels und dem Einsatz von Enzymen eine Reduzierung erreicht werden. Auch berücksichtigt der Lieferant bei der Auswahl des verwendeten Getreides die Parameter Sorte, Anbauverfahren, Standort und Ausmahlungsgrad, da sich diese Punkte ebenfalls den Gehalt an Acrylamid im Endprodukt auswirken. Zusätzlich werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult und zu dunkle Kekse aussortiert.



Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass der von Ihnen ermittelte Wert von 193 µg/kg Acrylamid weit unter dem gesetzlichen Richtwert gemäß der VO (EU) 2017/2158 mit 350 µg/kg Acrylamid für Gebäck liegt. Die dort festgelegten Richtwerte stützen sich auf Erfahrungswerte und Erkenntnisse über das Auftreten von Acrylamid in verschiedenen Lebensmittelkategorien und werden alle 3 Jahre auf Aktualität überprüft. Nichtsdestotrotz sind wir bestrebt, den Gehalt noch weiter zu senken.



[…], bitte seien Sie versichert, dass wir bestrebt sind, den Acrylamidgehalt in unseren Eigenmarkenprodukten weiter zu reduzieren und den aktuellen Befund zum Anlass genommen haben, unsere Lieferanten nochmals bezüglich dieses Themas zu sensibilisieren.



Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der TiP Butterkeks ab Mitte des Jahres in einer optimierten Rezeptur in unseren Märkten verfügbar sein wird.“