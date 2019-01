WISO-Tipp: Passende Nachhilfe finden

Bundesweit gibt es mehrere tausend gewerbliche Nachhilfe-Institute, die ihre Dienste zur Verbesserung der Noten anbieten. Dabei lernen Schüler nach der Schule an regelmäßigen Terminen überwiegend in Kleingruppen. Dauer und Preise der Nachhilfe fallen je nach Nachhilfe-Institut unterschiedlich aus. In der Regel arbeiten große Institute mit festen Sätzen, die im Vertrag festgehalten sind. Vor allem für Schüler, die gut in Gruppen lernen können, kann ein Nachhilfe-Institut geeignet sein.