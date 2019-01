Verbraucher | WISO - Oma testet Pelzankäufer

Wer seine alten Pelzmäntel zu Geld machen will, kann diese an Pelzankäufer verkaufen. Doch manche geben nur vor, am Pelz interessiert zu sein. In Wirklichkeit wollen diese vor allem wertvollen Schmuck für wenig Geld kaufen.