Pflege im Alter

Wenn die eigenen Eltern alt werden, sind sie dann in einem Pflegeheim besser versorgt? Denn die Arbeit in der Altenpflege hat einen schlechten Ruf. Reporter Eric Mayer macht sich ein Bild im Seniorenheim und packt einen Tag lang als Altenpfleger mit an.

9 min 17.08.2020 Video verfügbar bis 17.08.2021