„Dieses Modell ist die am häufigsten angebotene Variante für die Entsendung von Betreuungskräften aus dem Ausland“, so Björn Gatzer. Er ist als Jurist bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für die Bereiche Versicherung, Pflege und Gesundheit zuständig. „Rund 400 Unternehmen bieten in Deutschland eine häusliche Versorgung durch Betreuungskräfte an, die im Haushalt pflegebedürftiger Personen arbeiten und wohnen“, so Gatzer.