Eine wichtige Frage, gerade wenn man bedenkt, dass wir Deutschen im Jahr pro Kopf etwa 38,5 Kilogramm Plastikmüll produzieren und somit zu den Spitzenreitern in Europa gehören. Trotz dieser Unmengen an Verpackungsmüll herrscht oft Unsicherheit, was wirklich in den Gelben Sack gehört. Die Fehlwurfquote beim Gelben Sack liegt bei 40 bis 60 Prozent.