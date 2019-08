Wer im privaten Umfeld Geld verleiht, geht auch immer ein Risiko ein. Trotzdem werden Darlehen an Freunde und Verwandte meist auf Vertrauensbasis gegeben. Ein mündlicher Vertrag ist zwar bindend, aber schwer zu beweisen. Wenn Sie das Geld bar übergeben, dann nur vor Zeugen, denn diese können zu Ihren Gunsten aussagen.



Wenn Sie einem Freund Geld leihen, setzen Sie am besten einen Vertrag auf. Das geht auch formlos ohne Anwalt oder Notar. In einem Vertrag sollten folgende Informationen enthalten sein: Die Namen und Adressen der Vertragspartner, das Datum des Vertragsabschlusses und der Auszahlung, sowie die Höhe des Kreditbetrags. Ganz wichtig: regeln Sie die Rückzahlung und vereinbaren Sie gegebenenfalls einen Zinssatz. Eine Unterstützung beim Aufsetzen eines Vertrags bekommen Sie bei den Schuldnerberatungen. Dieser Service ist meistens kostenlos.