Die Auswahl an Herstellern und Geschmacksrichtungen für Obstbrei ist mittlerweile riesig.

Quelle: ZDF

Wir haben Obstbreie in Quetschbeuteln im Labor auf mehrere hundert Pestizide untersuchen lassen. In unserer Stichprobe konnten in keinem der Produkte Pestizide nachgewiesen werden.