Verbraucher | WISO - Irritierende Post vom Kraftfahrt-Bundesamt?

Aktuell bekommen viele Diesel-Fahrer Post vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). In dem Schreiben werden vom Fahrverbot Betroffene aufgerufen, sich an der Flottenerneuerung zu beteiligen - also ein neues Auto zu kaufen. Ein mehr als verwunderlicher Vorgang.