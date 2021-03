Zu den Ergebnissen der Elementuntersuchungen: „Zu den Ergebnissen der Elementmessung können wir Ihnen mitteilen, dass die Ergebnisse alle weit unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen und unbedenklich sind. Durch die steigenden Umweltbelastungen in den Meeren und die verschiedene Nahrung von Wildfisch, wie beispielsweise Krebse oder andere kleine Meerestiere, kann es grundsätzlich vorkommen, dass Schwermetalle in Fischprodukten festzustellen sind. Zum Schutz der Verbraucher werden Rohwaren durch unsere Lieferanten selektiert und regelmäßig stichprobenartig auf Schwermetalle überprüft.“



Zu Untersuchung auf Nematoden: „Im Gegensatz zu Räucherlachs-Produkten stammt der Sockeye Wildlachs aus der freien Wildbahn. Seine Lebensumstände oder die verabreichte Nahrung kann nicht beeinflusst werden, wie es bei Fisch aus einer Anzucht möglich ist. Deshalb gelten für den Wildlachs auch andere Grenzwerte als für einen Fisch aus einer Aquakultur. Nematoden sind in Aquakultur-Lachs grundsätzlich nicht vorzufinden, wohingegen diese in Wildlachs natürlicherweise über die Nahrung aufgenommen werden und nicht zu vermeiden sind.



Um das Vorkommen von Nematoden bestmöglich zu vermeiden, gibt es umfangreiche Maßnahmen. Zum einen werden Fische frühestmöglich ausgenommen, um ein Wandern der Parasiten aus den Eingeweiden in die Muskulatur bestmöglich zu unterbinden. Überwiegend wandern Parasiten aus den Eingeweiden in den Bauchlappen der Filets. Das großzügige Entfernen des Bauchlappens stellt eine deutliche Reduzierung vorhandener Parasiten dar. Zum anderen ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die Erzeugnisse einer Tiefkühlbehandlung unterzogen werden müssen, um sicherzustellen, dass eventuell vorhandene Nematodenlarven sicher abgetötet werden. Letztendlich durchlaufen alle Filets entsprechende Sichtkontrollen (Durchleuchtung), um befallene Filets oder Stücke auszusortieren, wobei die Sichtkontrollen bei dunkelrotfleischigem Wildlachs (Rotlachs) erschwert sind.



Trotz dieser umfangreichen Maßnahmen können sporadische Funde von Parasiten nie ausgeschlossen werden. Diese werden durch die Verarbeitungsprozesse allerdings mit hundertprozentiger Sicherheit abgetötet und ergeben keinerlei Gesundheitsgefahr für die Verbraucher. Um die hier gefundenen Werte abschließend beurteilen zu können, müssten wir Kenntnis über die Probenmenge haben, in welcher diese Werte ermittelt wurden. Grundsätzlich sollte die Probenmenge zur Einschätzung bei einer Produktionscharge möglichst groß gewählt werden, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass einzelne Fische mehr Nematoden aufweisen können und andere weniger.“