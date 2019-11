Wie bei vielen Kosmetika ist auch beim Rasiergel die Liste der Inhaltsstoffe lang und für Laien kaum nachzuvollziehen. Dabei können manche Stoffe Allergien auslösen, so Dermatologin Adler: "Es wäre super, wenn man vermeiden könnte in jeglichen Kosmetikartikeln Duftstoffe zu haben. Die braucht der Körper nämlich für nichts, sondern die sollen nur zum Kauf anregen. Und die sind häufige Allergieauslöser."

Grundsätzlich enthalten alle sechs Rasiergele Parfum. Man sieht das daran, dass Parfum oder Fragrance auf der Inhaltsliste steht.

Zwei Produkte enthalten das Konservierungsmittel Phenoxyethanol und drei das Konservierungsmittel Mittel BHT. Diese Stoffe können die Haut angreifen, so Adler: "In dem Moment in dem man die Hautbarriere schwächt, mechanisch mit der Rasur, können die Allergene in die Oberhaut eindringen. Dort sitzen Immunzellen und warten nur darauf, dass sowas ankommt. Und dann sensibilisiert sich der Körper."