Schwierig ist das vor dem Hintergrund, dass Geld und der Umgang damit in Schule und Elternhaus oftmals keinen Raum haben. In diesem Zusammenhang wird häufig über ein Schulfach Geld/Finanzen diskutiert. Statt nur Wissen zu vermitteln, wäre es wichtig, sich am Lebensalltag der Jugendlichen zu orientieren, um ihnen lebensnahe Hilfe und Lösungen an die Hand zu geben.