Reisemängel richtig reklamieren

WISO-Tipp: Dokumentieren Sie alle Mängel mithilfe von Fotos, Videos, Tonaufnahmen oder einem Lärmprotokoll! Erstellen Sie ein Mängelprotokoll mit möglichst vielen Detailangaben! Geben Sie Zeugen an und notieren Sie deren Kontaktdaten!

Suchen Sie umgehend den Kontakt zum Reiseleiter vor Ort, zeigen Sie die Mängel an – am besten schriftlich. Eine mögliche Entschädigung gilt erst ab dem Tag der Reklamation! Verlangen Sie eine Behebung des Mangels und setzen Sie hierfür eine Frist von maximal einem Tag.