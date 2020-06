Reisen in Europa und in Deutschland

Wer seinen Urlaub eher individuell gestalten will, kann jetzt mit einer neuen ADAC-App planen – bei „Trips“ gibt es personalisierte Tipps für Ausflüge und wichtige Infos zum Urlaubsland. Ausserdem kann man gezielt nach Aktivitäten in der Umgebung suchen. Und den Wetterbericht gibt’s gleich dazu. In der Grundversion ist die App kostenlos, nur für weiterführende Tools wie das Speichern von Favoriten und Reiseplänen muss man Mitglied sein.