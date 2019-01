WISO-Tipp: Renovieren bei Auszug

Aber Vorsicht: Renovierungsfristen können auch wirksam sein – und Mieter müssen zu Pinsel und Farbe greifen. Das gilt dann, wenn zum Beispiel Fristen im Mietvertrag nur als Richtwert formuliert sind: „Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten die Schönheitsreparaturen in den Mieträumen, wenn erforderlich, durchzuführen. In der Regel ist dies alle drei Jahre in Küche und Bad und alle fünf Jahre in anderen Räumen notwendig.“ Mit der Formulierung „in der Regel“ empfiehlt der Vermieter dem Mieter Schönheitsreparaturen nach bestimmten Zeiträumen. Die Klausel schreibt die Fristen damit nicht strikt vor – und ist wirksam. Heißt: Ist die Wohnung noch in einem guten Zustand, kann der Mieter die Wohnung auch später renovieren. Ebenfalls wirksam wäre etwa die Formulierung: „Im Allgemeinen ist dies alle drei Jahre in Küche und Bad und alle fünf Jahre in den anderen Räumen notwendig.“