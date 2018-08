Gesetzliche Rente mit freiwilligen Zahlungen aufbessern

Die Zukunft der gesetzliche Rente ist immer mal wieder in der Diskussion: Eine Rentenkommission soll aktuell erarbeiten, wie sich verhindern lässt, dass die Rentenbeiträge nach 2025 zu stark steigen oder das Rentenniveau zu stark sinkt. Dennoch kann es sich angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen auf Sparbüchern und für Tagesgeld lohnen, sogar über freiwillige zusätzliche Einzahlungen in die gesetzliche Rentenkasse nachzudenken.



So lässt sich in manchen Fällen erst durch die freiwilligen Einzahlungen ein Rentenanspruch erreichen. Denn für eine gesetzliche Rente bedarf es einer Mindestversicherungszeit von 5 Jahren. Wer nur kurz berufstätig war und nicht lange genug in die Rentenkasse eingezahlt hat, hat trotz gezahlter Beiträge möglicherweise noch keinen Rentenanspruch. Das lässt sich durch freiwillige Einzahlungen vor Rentenbeginn oft noch ändern. In solchen Fällen lohnt sich meistens ein Gespräch mit einem Rentenberater.



Nachdenken sollte über solche freiwilligen Einzahlungen auch, wer regelmäßig in die gesetzliche Rentenkasse zahlt und überlegt, seinen Ruhestand vorzuziehen. Mehr als die Hälfte der Versicherten nutzen heute schon die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen. Das Gute: Seit 2017 kann jeder Pflichtversicherte ab 50, der plant früher in Rente zu gehen, seine Rente durch so genannte freiwillige Sonderzahlungen aufbessern.