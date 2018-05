WISO-Tipp: Rentenbescheid prüfen

Ein paar Monate, bevor Sie in Rente gehen, stellen Sie Ihren Rentenantrag. Erst dann erhalten Sie ihn per Post von Ihrem Rentenversicherer: Ihren Rentenbescheid. Im Bescheid stehen die exakte Höhe der Rente und die Berechnungsgrundlage. Achtung, Verwechslungsgefahr! Was einmal jährlich an alle Arbeitnehmer verschickt wird, ist lediglich die Renteninformation beziehungsweise. ab 55 Jahren die Rentenauskunft.