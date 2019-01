Ruhestand im Ausland

Im Falle einer Krankheit sind Rentner mit Wohnsitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz weiterhin bei ihrer deutschen Krankenkasse versichert. Auf Empfehlung der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland lohnt es sich per Antrag ins staatliche Gesundheitssystem des neuen Wohnsitzes eintragen zu lassen. Die Leistungen richten sich dann allerdings nach dem neuen Wohnsitz. Wer außerhalb des Europäischen Wirtschaftraums seinen neuen Wohnsitz hat, verliert seinen Versicherungsschutz und muss sich vor Ort neu versichern oder eine so genannte unbegrenzte Internationale Krankenversicherung abschließen.