"Saubere" Diesel sind mit Umrüstung möglich

Das Umweltbundesamt erklärt dazu in WISO, Nachrüstungen mit Katalysatoren könnten wirklich hohe Minderungen in der Größenordnung von 80-90 Prozent bringen. Martin Schmied vom Umweltbundesamt sagt in WISO: "Die Minderungen sind deutlich höher, wie wenn nur Software-seitig Verbesserungen durchgeführt werden." Aber bisher handele es sich nur um einen Prototypen. "Wir brauchen also die Hersteller, um das auch wirklich in die breite Masse zu bringen."