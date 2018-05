WISO-Tipp: Schädlinge im Garten bekämpfen

Was tun? Die Gartenfachmärkte bieten Schneckenkorn und Gift in allen Preislagen feil. Doch hier ist höchste Vorsicht geboten: In Deutschland herrscht ein dramatisches Insektensterben: Laut NABU gibt es inzwischen 75 Prozent weniger Insekten als noch vor rund 30 Jahren. Zahlreiche Studien führen das unter anderem auf den massiven Einsatz von Pestiziden wie Insektiziden zurück.