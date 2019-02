Schimmel in der Wohnung beseitigen

Schimmelpilze gehören zu unserem natürlichen Umweltkreislauf. Treffen Schimmelsporen in der Luft auf feuchte Oberflächen, kann es auch in Innenräumen zu hässlichem Schimmelbefall kommen. Werden die Sporen in großer Zahl eingeatmet, kann sich das auch negativ auf die Gesundheit auswirken: Allergien auslösen und das Risiko für Atemwegserkrankungen erhöhen.