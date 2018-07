Schnäppchenjagd am Black Friday

So viel Werbung und Aktionen gab es in Deutschland noch nie rund um den „Black Friday“. Der traditionelle US-Amerikanische Einkaufstag ist auch hierzulande inzwischen eine feste Größe. Aber ist der Einkauf an diesem Tag wirklich so verlockend, wie die Werbung verspricht? Sind die Preise an diesem Tag, beziehungsweise in den Tagen drumherum wirklich so günstig? Im Auftrag von WISO hat die Osnabrücker Agentur Preishoheit.de mehr als 3.000 Produkte bei 5.000 Händlern abgefragt. Auf diesem Weg kamen mehr als sieben Millionen Preise zusammen.