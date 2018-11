Schnäppchenjagd am Black Friday

Das PlayStation 4 Pro Bundle mit Fifa 18 und 14 tägiger PlayStation Plus – Mitgliedschaft etwa zeigte zielgenau zum Black Friday einen starken Preiseinbruch. Gleich mehrere Shops gingen mit dem vorher sehr stabilen Preis in den Angebotsmodus. Eine Preissenkung von 390 auf 333 Euro – zu schön um wahr zu sein. In diesem Fall aber wirklich schön für die Kunden. Zur Wahrheit gehört aber, dass in solchen Fällen die Hersteller den Shops einen sog. Werbekostenzuschuss zahlen. Sprich: das Produkt auf eigene Kosten günstiger machen. Das kurbelt den Konsum an. Außerdem verdienen die Anbieter von Spielekonsolen am meisten an den Spielen, die der Kunde früher oder später nachkaufen wird. Da ist ein Rabatt zum Black Friday und später auch zu Weihnachten durchaus drin.