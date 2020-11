Kredite ohne Zinsen?

Wenn Sie sich in Verbraucherfragen ungerecht behandelt fühlen oder rechtliche Beratung wünschen, helfen ihnen die Verbraucherzentralen der Länder persönlich, telefonisch oder auch online weiter. Eine Übersicht über Beratungsstellen in ihrer Nähe finden Sie hier: verbraucherzentrale.de/beratung. Die Angebote sind teilweise kostenpflichtig.



Sollten Sie ihre Raten nicht mehr bezahlen können und nicht mehr weiter wissen, wenden Sie sich an eine Schuldnerberatungsstelle. Anlaufstellen in ihrer Nähe finden Sie über die interaktive Karte des Statistischen Bundesamts unter schuldnerberatungsatlas.destatis.de.