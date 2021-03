Schulen im Corona-Stress

Das föderale deutsche Bildungssystem hat seit Jahrzehnten eklatante Mängel. Die Lernergebnisse sind im internationalen Vergleich schlecht und nach Bundesland extrem unterschiedlich. In kaum einem anderen westlichen Land ist der Bildungserfolg so stark abhängig von der sozialen Herkunft wie in Deutschland. Corona verstärkt diese Missstände wie ein Brandbeschleuniger.