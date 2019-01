Teuer oder billig: Schwarztee

Tee ist in Deutschland so beliebt wie nie! Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch lag hierzulande 2015 bei 28 Litern Schwarz- und Grüntee. 70 Prozent davon waren Schwarztee. Es gibt ihn lose oder in Beuteln zu ganz unterschiedlichen Preisen. Wir machen den Check: mit drei billigen und drei teuren Schwarztees.