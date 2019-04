Schweden: Vorreiter bei E-Lkw

Auf der weltweit einzigen Teststrecke für schienenbasierte Elektro-LKW wird in Schweden an der Lösung geforscht. Über eine Schiene bezieht der Lkw während der Fahrt Strom. Über GPS wird automatisch erkannt, dass ein E-Fahrzeug kommt und dann geht der Stromabnehmer runter in die Schiene und lädt Energie. Der Truck kann dann ohne Probleme wieder aus der Schiene ausscheren.