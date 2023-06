Chips: Wie viel Fett & Salz steckt drin?

Acrylamid

„Wir bei dennree haben den Anspruch, unseren Kund*innen Bio-Lebensmittel immer in einwandfreier Qualität anzubieten. Das gilt selbstverständlich auch für unsere ‚dennree Kartoffelchips Paprika‘. Wie alle unsere Produkte durchlaufen die Chips strengste Bio-Qualitätskontrollen über die gesamte Verarbeitungs- und Lieferkette hinweg. Der Lieferant, mit dem wir seit vielen Jahren eine verlässliche Partnerschaft pflegen, lässt das Produkt regelmäßig in unabhängigen Laboren überprüfen. Zusätzlich führen auch wir als Bio-Händler stichprobenartige und risikobasierte Analysen auf sämtliche produktspezifische Parameter durch, um so die Qualität unserer Produkte bestmöglich sicherzustellen.



Bei Acrylamid handelt es sich um eine unerwünschte Prozesskontaminante, die bei stärkerer Erhitzung von kohlenhydratreichen Lebensmitteln, wie Kartoffelchips, entsteht. In Abhängigkeit von der Temperatur, der Dauer der Erhitzung und dem Wassergehalt der Kartoffeln bildet sich unvermeidbar Acrylamid. Dies hat zur Folge, dass der Acrylamidgehalt immer gewissen Schwankungen unterliegt und selbst innerhalb einer Produktionscharge schwankt. Gemeinsam mit unserem Partnerlieferanten ist es unser Ziel, den Acrylamidgehalt auf das bestmögliche Minimum zu reduzieren. Unsere zuletzt veranlasste Untersuchung zeigte keinerlei Auffälligkeiten. Selbstverständlich nehmen wir die von Ihnen ermittelten Ergebnisse sehr ernst. Deshalb werden wir weiterhin intensiv an Optimierungen arbeiten, um sowohl unseren, als auch den Qualitätsansprüchen unserer Kund*innen gerecht zu werden.“



MOSH

„Mineralölbestandteile sind überall in der Umwelt vorhanden. Die Eintragswege sind vielseitig, was es nahezu unmöglich macht, ein Produkt völlig frei von Mineralölbestandteilen anzubieten. Trotz umfassender Minimierungsmaßnahmen sind gerade fetthaltige Lebensmittel tendenziell anfälliger. Aktuell existieren für MOSH keinerlei Grenzwerte. Für einige Produktgruppen gibt es Orientierungswerte, die vom deutschen Lebensmittelverband festgelegt wurden. Für Öl beispielsweise, eine Hauptzutat der Chips, liegt dieser Orientierungswert für MOSH aktuell bei 13 mg/kg. Selbstverständlich streben wir in Zusammenarbeit mit unseren Lieferant*innen ein Minimum an Mineralölbestandteilen an.“ ---