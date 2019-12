Sekt: Teuer oder billig?

In der Sektkellerei Ohlig in Rüdesheim am Rhein weiß man ganz genau, dass Sekt nicht gleich Sekt ist. Seit fast 100 Jahren werden dort Schaumweine produziert. Der technische Betriebsleiter Karlheinz Bubeck kennt alle Kniffe. Und alle unterschiedlichen Produktionsmethoden. Die meisten Sekte, die im Supermarkt zu kaufen sind, werden in Tanks gelagert. Darin entsteht das große Prickeln: Wein plus Hefe plus Zucker vergärt zu Sekt. Üblicherweise passiert das im großen Tank. In der Sektkellerei Ohlig werden aber einige wenige Spezialitäten ganz klassisch auf der Flasche vergoren. Das macht den Prozess deutlich aufwändiger. Nur Freixenet wird ebenfalls nach dieser traditionellen Methode hergestellt. Alle anderen Sekte im Test entstehen im Tank.