(…) Glyphosat ist ein sehr weit verwendetes Herbizid und Spuren des Einsatzes finden sich in zahlreichen landwirtschaftlichen Erzeugnissen.



Der von Ihnen genannte Wert liegt in einer Größenordnung, die selbst gemessen an den sehr strengen Kriterien für Babynahrung unbedenklich wäre. Wir legen bei all unseren Produkten und Zutaten strenge Qualitätskriterien an. Nach dem von Ihnen genannten Wert ist das Produkt „THOMY Delikatess Senf mittelscharf“ für den Verzehr unbedenklich und uneingeschränkt sicher. (…)