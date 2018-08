service vom 11. Dezember 2017

Acht Millionen Weihnachtspakete werden in diesem Jahr wohl allein bei der Post verteilt. Doch was, wenn man nicht zuhause ist? Normalerweise darf man sich Pakete auch an den Arbeitsplatz liefern lassen – aber nur, wenn der Chef das nicht ausdrücklich verboten hat. Meist gibt es sowieso keine besondere Regelung, deshalb sollten Arbeitnehmer lieber nachfragen. In den meisten Firmen gehen private Päckchen durchaus in Ordnung. Hauptsache, man wird dadurch nicht von der Arbeit abgehalten. Solche Bestellungen in die Firma sollten aber die Ausnahme sein. Denn wer viel Post bekommt, der kauft offensichtlich auch größer ein. Und Online-Shopping ist am Arbeitsplatz oft nicht erlaubt!